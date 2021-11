Fast im Blindflug tödlichen Unfall verursacht: Anklage

Wegen grob fahrlässiger Tötung wird am 2. Dezember am Landesgericht einem 25-jährigen Tennengauer der Prozess gemacht.

Der junge Mann hatte sich, obwohl ohne einen gültigen Führerschein und leicht alkoholisiert (0,4 Promille), am Nachmittag des 20. August 2021 hinters Steuer eines Autos gesetzt. Unterwegs auf der Krispler Landesstraße überholte er dann bei Adnet laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft in einer unübersichtlichen Linkskurve einen vor ihm fahrenden Pkw und prallte in der Folge frontal gegen den Wagen eines entgegenkommenden 66-jährigen Tennengauers. ...