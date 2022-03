Fast jeder fünfte Neuwagen 2021 war ein "Stromer"

Die steigenden Spritpreise haben den Boom um Elektroautos noch weiter verstärkt. Die TN haben sich umgehört , wie der Stand der Dinge ist und wo noch Stolpersteine liegen.

Hans Buchegger ist von der Ökologie und der Kostenersparnis überzeugt: Der Geschäftsführer von 2F-Hotellicht in Abtenau fährt seit sechs Jahren privat einen Tesla und hat auch den Fuhrpark seines Unternehmens auf die amerikanischen E-Autos umgestellt. Laden können er und seine Mitarbeiter die Fahrzeuge in der Firma, der Strom kommt von der hauseigenen Photovoltaik-Anlage. Zudem zahlten sich die E-Autos auch steuerlich aus, da sie umsatzsteuerbefreit sind, sagt er: "Unseren Außendienstmitarbeitern bleiben am Ende des Jahres derzeit 6000 Euro mehr am Konto, ...