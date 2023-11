Fast 50 Kilo Suchtgift verkauft: Vier Jahre Gefängnis für geständigen jungen Salzburger

Mehr als fünf Jahre hindurch hatte ein 24-jähriger, zuletzt arbeitsloser Salzburger mit Drogen gedealt. Am Dienstag am Landesgericht Salzburg wurde er nun wegen gewinnbringenden Verkaufs von nicht weniger als 46 Kilo Cannabis , 700 Gramm Kokain und 2,1 Kilo Speed schuldig erkannt. Das bereits rechtskräftige Urteil: Vier Jahre unbedingte Haft.

"Ich bereue sehr, was ich da über so lange Zeit getan habe. Ich möchte nach der Haft mein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Ich verabschiede mich von diesen Verbrechen. Wirklich." - Reumütig geständig zeigte sich am Dienstag vor einem ...