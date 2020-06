Fast zwei Promille, freche Sprüche - Motorradlenker in Elsbethen gestoppt

Einen schwer betrunkenen Motorradfahrer haben Polizisten am Sonntag in Elsbethen aus dem Verkehr gezogen. Aber nicht nur mit seiner Alkoholisierung fiel der Mann unangenehm auf.

Der Vorfall mit dem Biker ereignete sich am Sonntagmorgen in Elsbethen, wo Beamten der Landesverkehrsabteilung ein nicht zum Verkehr zugelassenenes Motorrad zugelassen war.

Ein Alkotest mit dem 36-jährigen Einheimischen ergab einen Wert von 1,92 Promille. Als Begründung für seine Ausfahrt gab der Mann an, dass er zur Tankstelle fahren wollte, um ein paar Bier zu kaufen.

Auch gab er an, dass er sein Motorrad nicht zugelassen hat, da er der Polizei normalerweise davonfährt, wenn diese ihn kontrollieren will.

Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird bei der zuständigen Behörde wegen mehreren Übertretungen angezeigt.

Quelle: SN