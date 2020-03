Kein Essen. Nur Tee, Saft, Gemüsebrühe. Warum immer mehr Menschen fasten und professionelle Fastenbegleiterinnen sie dabei unterstützen.

In einer Gesellschaft, die in vielem an Maßlosigkeit und Überfluss leidet, wächst das Bedürfnis nach Verzicht. Und so besinnt sich eine steigende Zahl an Menschen der im Westen verloren gegangenen Disziplin des Verzichts. Fasten und Askese, wenn auch nur für ...