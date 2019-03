Fastensuppe für ein Frauenprojekt in Tansania

Die Katholische Frauenbewegung der Erzdiözese Salzburg lud am Freitag zum traditionellen Benefiz-Suppenessen in den Rittersaal der Residenz. Der Erlös der Aktion, die heuer zum 20. Mal stattfand, geht nach Tansania. Dort sollen mit dem Geld umweltfreundliche Öfen gebaut und betrieben werden.

Haubenköchin Johanna Maier stellte sich dabei erneut in den Dienst der guten Sache und kredenzte eine Fischsuppe. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern der Landesberufsschule Obertrum. Saxofonist Peter Fürhapter begleitete das Suppenessen musikalisch. Der Erlös der Aktion geht heuer an das ökologisches Frauenprojekt WODSTA in Tansania. Dieses unterstützt Frauen dabei, gesundheitsschonende Öfen herzustellen, die mit selbst erzeugten Briketts befeuert werden - etwa aus Asche und Altpapier. Im Norden Tansanias kochen die Frauen bisher hauptsächlich am offenen Feuer. Das Sammeln des Holzes hat zu einer Abholzung der Wälder geführt, das Heizen unter anderem zu einer schädlichen Rauchentwicklung in den Häusern.



Erzbischof Lackner erschien demonstrativ in der Kutte der Franziskaner

Der Erzbischof erschien zum Fastensuppenessen in der Kutte der Franziskaner - "aus einem gewissen Anlass" und "um Imagearbeit für die Franziskaner zu leisten". Der Hintergrund: Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Bettlern, in die auch Provinzial Oliver Ruggenthaler, hatten die Franziskaner die Obdachlosenstube in Salzburg vorerst geschlossen, in der auch Bettler mit Speisen und Getränken versorgt wurden. Das löst eine hitzige Diskussion aus.

Lob für die Entwicklungsarbeit der katholischen Frauen

In seiner Ansprache beim Fastensuppenessen hob Lackner, das Oberhaupt der Erzdiözese Salzburg, die gute Arbeit der katholischen Frauen hervor - insbesondere in der Entwicklungsarbeit.

Quelle: SN