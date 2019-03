Die Katholische Frauenbewegung der Erzdiözese Salzburg lud am Freitag zum traditionellen Benefiz-Suppenessen in den Rittersaal der Residenz.

Haubenköchin Johanna Maier stellte sich dabei erneut in den Dienst der guten Sache. Der Erlös geht heuer an das ökologisches Frauenprojekt WODSTA in Tansania. Dieses unterstützt Frauen dabei, gesundheitsschonende Öfen herzustellen und mit ökologischen Briketts zu befeuern.

Quelle: SN