Fasziniert von versteinerten Lebewesen

Die Pflanzen und die Geologie von Rußbach und Umgebung begeistern Fritz Seewald. Im "Fossilienkabinettl" zeigt er Besonderheiten.

Bereits am frühen Morgen ist Fritz Seewald (81) im Duft- und Bibelgarten in Rußbach unterwegs. Der Judasbaum gedeiht direkt an der Kirchenmauer. "Er blüht, bevor er Blätter hat. Das ist selten", sagt der Professor. Versteinerte Schnecken, Korallen und andere Meerestiere faszinieren den gebürtigen Stadt-Salzburger ebenfalls. Daher hat er die Gemeinde am Pass Gschütt als "Altersdomizil" ausgewählt. "Die Schneckenwand aus der Gosauzeit ist einzigartig", schwärmt er. "Und die Grenze im Elendgraben zwischen Abtenau und Rußbach enthält den Beweis für einen der ...