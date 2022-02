"Fataler Irrtum" von Autolenker aus Japan endete für Biker tödlich - Prozess in Salzburg

An den Linksverkehr gewöhnter Asiate missachtete auf dem A10-Zubringer Golling mehrfach Gegenverkehrsttafeln und die Sperrlinie, fuhr mit dem Auto nach links und rammte einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Nun wurde der Japaner in Salzburg verurteilt.

"Ich bin zu Hundert Prozent schuld. Ich habe mich für meinen Fehler entschuldigt, obwohl ich weiß, dass das alles unentschuldbar ist". - Über eine Dolmetscherin übernahm der 46-jährige Japaner, der am Dienstag am Landesgericht vor Strafrichter Markus Hanl Platz nehmen musste, die volle Verantwortung für einen schrecklichen Verkehrsunfall, zu dem es bereits am 18. Oktober 2019 gekommen war.

Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft war der Angestellte aus Osaka, der damals für einen Elektronik-Konzern in Deutschland arbeitete und damals in München wohnte, am besagten Tag gegen 11.30 Uhr auf dem Autobahnzubringer Golling mit dem Pkw auf die linke Fahrspur und damit auf die Gegenverkehrseite gewechselt. Die schreckliche Folge: Das Auto kollidierte mit dem Motorrad eines - regulär - entgegenkommenden 53-jährigen Mannes. Der Biker starb noch an der Unfallstelle.

Staatsanwältin Karin Sperling lastete dem Asiaten, der extra zum Prozess aus dem fernen Japan anreiste, grob fahrlässige Tötung gemäß Paragraf 81 Strafgesetzbuch an: Der 46-Jährige habe damals beim und nach dem Abfahren von der A10 auf den Zubringer, auf dem bereits Gegenverkehr herrscht, gleich mehrere Gegenverkehrs-Warnschilder sowie entsprechende Bodenmarkierungen (Sperrlinie) missachtet; er sei nach links gewechselt und habe den Unfall und damit grob fahrlässig den Tod des Motorradfahrers herbeigeführt. Zudem seien auch die beiden Insassen des Japaners verletzt worden, was als grob fahrlässige Körperverletzungen zu werten sei.

"Es war ein entsetzlicher Unfall - mein Mandant bedauert zutiefst, was passiert ist, er ist selbst schwer betroffen", betonte der Wiener Verteidiger des Japaners, RA Alexander Neuhauser. Sein Mandant sei damals auf den falschen Fahrsteifen geraten, weil er Opfer "eines fatalen Irrtums" geworden sei: "In Japan gilt Linksverkehr. Er war mit zwei weiteren Insassen zu einem Ausflug nach Hallstadt unterwegs. Auf Hinweis vom Navi fuhr er in Golling ab, dann sagte das Navi: ,In 700 Metern links abbiegen' - und das Unglück nahm seinen Lauf: Er setzte den Blinker, fuhr nach links - kurz darauf es kam zur Kollision. Letztlich wurde ihm ein angelernter Automatismus, nämlich der Linksverkehr, zum Verhängnis." Rein strafrechtlich, so die Ansicht des Verteidigers, liege jedoch keine grob fahrlässige Tötung, sondern nur das geringer bestrafte Grunddelikt der fahrlässigen Tötung gemäß Paragraf 80 StGB vor: "Es war letztlich ein Irrtum mit fatalen Folgen, der ihm das unterlaufen ist."

Richter Markus Hanl sah das nicht so. Er sprach den Japaner strafantragskonform gemäß § 81 StGB schuldig. Das bereits rechtskräftige Urteil: Sechs Monate bedingte Haft plus 2640 Euro unbedingte Geldstrafe. Der Richter in seiner Begründung: "Der Angeklagte ist 14 Sekunden lang auf der falschen Seite gefahren."

Witwe, Eltern und der Stiefsohn des Getöteten wurden im Prozess von Opferanwalt RA Stefan Launsky vertreten. Dem Stiefsohn sprach der Richter 8000 Euro an Trauerschmerzensgeld zu, im Fall der übrigen Hinterbliebenen laufen diesbezüglich Zivilverfahren, weshalb im Strafprozess nur ein symbolischer Zuspruch von je 500 Euro erfolgte.