Fataler Unfall durch Skateboard: Zwölfjähriger Bub aus dem Tennengau wurde geklagt

Dass ein Kind, im konkreten Fall ein Zwölfjähriger, mit dem Skateboard stürzt, passiert täglich. Dass das Skateboard des Gestürzten aber unmittelbar danach einen fatalen Verkehrsunfall auslöst, der dann in einem Zivilprozess gegen den unmündigen und damit eigentlich gar nicht deliktsfähigen Buben mündet, ist aber sehr ungewöhnlich.

Rückblende: Am 26. Juni 2017 kommt der damals Zwölfjährige auf seinem Skateboard auf einer Nebenstraße in einer Siedlung nahe Hallein zu Sturz. Daraufhin rollt das "führerlose" Skateboard direkt auf die nahe Salzachtal-Bundesstraße. Dort fährt gerade ein Mann mit seinem BMW Richtung Salzburg, sieht das Board und steigt voll auf die Bremse. Ein hinter ihmfahrender Tennengauer kann mit seinem alten Mercedes - als Oldtimer eingestuft - nicht rechtzeitig bremsen und kracht gegen das Heck des BMW. Bei dem Unfall wird niemand verletzt, der Schaden beim Mercedes ist mit 22,433 Euro aber enorm. Die Haftpflichtversicherung des Buben zahlt ein Viertel des Schadens - dennoch klagt ihn der Mercedesfahrer auf Zahlung eines weiteren Viertels in Höhe von 5608,31 Euro. Argument des Klägers: Dem Buben sei "bewusst gewesen, dass ein Kontrollverlust über sein Skateboard andere Verkehrsteilnehmer gefährden" könne. Ihn, den Kläger, treffe kein Mitverschulden.