Faustschläge und ein Messerstich vor Asylunterkunft in Salzburg: Angeklagte Syrer sprechen von Notwehr

Zwei Syrer, beide 33, mit anerkanntem Asylstatus, wurden am Mittwoch vor einem Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richter Markus Hanl) folgenschwere Gewalttaten an Landsleuten angelastet.

Der Prozess findet am Salzburger Landesgericht statt.

Der ein Mal vorbestrafte Erstangeklagte, er arbeitet als Kraftfahrer, soll in der Nacht des 3. April 2023 vor einer Asylunterkunft in der Stadt Salzburg bei einem Streit einem Kontrahenten Faustschläge ins Gesicht und Tritte in den Bauch versetzt und ihm ...