Faustschläge und Pfefferspray: Attacke auf jungen Salzburger

Vier bislang unbekannte Täter stehen in Verdacht in der Nacht auf Samstag in der Müllner-Hauptstraße in Salzburg, einen 23-jährigen Salzburger mit Faustschlägen attackiert zu haben.

Der junge Mann wurde zu Boden gerissen und anschließend mit Fußtritten, Faustschlägen und einem Pfefferspray attackiert. Ein Passant wollte dem Mann zu Hilfe eilen, wurde aber ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Eine Beschreibung der Täter gibt es bislang keine, meldet die Polizei. Die beiden Opfer begaben sich mit Verletzungen unbestimmten Grades selbstständig in ärztliche Behandlung. Quelle: SN