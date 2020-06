Fehlender Urlauberverkehr sorgte in Salzburg für gute Mailuft

Nach März und April brachte auch der Mai coronabedingt gute Luftqualität im ganzen Land. Besonders niedrig war beispielsweise die Belastung mit Stickstoffdioxid am Pfingstwochenende.

Wo sich sonst die Autos stauen, herrschte am heurigen Pfingstwochenende nur wenig Verkehr. Das wirkte sich messbar positiv auf die Luftgüte aus. Das Urlauberreiseaufkommen in den Süden war heuer entlang der A10 Tauernautobahn deutlich niedriger als in den Jahren davor. Der Stickstoffdioxid-Mittelwert zu Pfingsten lag an der Messstelle "Hallein A10" in den vergangenen zehn Jahren zwischen 34 µg/m³ (2017) und 47 µg/m³ (2014). Heuer wurden lediglich 17,5 µg/m³ NO2 gemessen, was deutlich unter dem bisherigen Minimum im Jahr 2017 lag.

Auch die Feinstaubbelastung war geringer

Ebenso gab es im heurigen Mai wetterbedingt unterdurchschnittliche Feinstaubwerte durch häufigen Niederschlag in den Nordstaulagen der Alpen. Das wechselhafte Wetter ohne längere Schönwetterperioden sorgte auch für unterdurchschnittliche Ozonkonzentrationen im heurigen Mai.



Ein kühler Mai mit wenig Sonnenstunden

Meteorologisch gesehen lag im Mai die Lufttemperatur in der Stadt Salzburg um 1,7 Grad unter den Mittelwerten des Vergleichszeitraumes 1981 bis 2010. Die Niederschlagsmengen reichten von 63 Prozent an der Messstelle Zell am See bis 144 Prozent an der Messstelle in Mariapfarr. Es wurden sechs bis acht Tage mit Niederschlag aufgezeichnet. Die Sonnenstunden erreichten lediglich 64 bis 98 Prozent der Klimamittelwerte.



Quelle: SN