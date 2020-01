Die Personalvertretung kritisiert gravierende Mängel. Die Leitung der Justizanstalt weist das zurück. Dennoch soll nachgebessert werden.

Seit wenigen Wochen befindet sich auf der Rückseite der Justizanstalt in Puch-Urstein eine kleine, unscheinbare Holzhütte. Der Bau, der in der hauseigenen Tischlerei von Häftlingen gefertigt wurde, steht hinter der Gefängnismauer in Blickrichtung zur angrenzenden Tankstelle. Es handelt sich um ...