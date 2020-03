In der Nacht auf Sonntag gerieten in Obertauern ein 42-jähriger Einheimischer und ein 31-jähriger deutscher Saisonarbeiter in einem Kebab-Stand aneinander. Ein Streit war nach Aussendung der Polizei eskaliert. Der Österreicher brach sich dabei zwei Finder der rechten Hand. Warum die Männer, die angeblich ihren Saisonabschluss feierten und beide über 1,5 Promille Alkohol im Blut hatten, in Streit geraten sind, ist noch nicht bekannt.

Quelle: SN