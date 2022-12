Feierliche Eröffnung: Das Sonderpostamt Oberndorf ist für die Weihnachtspost gerüstet

Der Sonderstempel steht heute unter dem Titel "85 Jahre Stille-Nacht-Kapelle". Der Grundstein für die Kapelle wurde 1924 gelegt. Die Eröffnung erfolgte aber erst 1937 - in Anwesenheit von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg.

Am 8. Dezember um 11 Uhr war es so weit: Das Sonderpostamt im Bruckmann-Haus im Oberndorfer Stille-Nacht-Bezirk öffnete wieder seine Pforten. Nach zweijähriger Pause fand wieder eine feierliche Eröffnung statt. Der Sonderstempel steht heuer unter dem Titel "85 Jahre Stille-Nacht-Kapelle". Das Sonderpostamt hat bis 23. Dezember von 10 bis 16 Uhr geöffnet - am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr.

Finanzierungsprobleme beim Bau der Kapelle

Die "Stille-Nacht-Kapelle" wurde als Gedenkstätte für die Schöpfer des Weihnachtsliedes ...