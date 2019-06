Vereine und Gläubige begleiteten den Walser Pfarrer am Pfingstmontag bei der Prozession.

Seit 1886 wird im Walser Ortsteil Gois der Prangtag feierlich begangen. So auch am Montag, als Chor, Schützen, Feuerwehr, Kameradschaftsbund und Musikkapelle zum Umzug mit Gebeten aufbrachen. Helfer hatten entlang der Strecke an vier Stellen kleine, mit Blumen geschmückte sowie ...