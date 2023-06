Feiern für den guten Zweck

Ein junges Filzmooser Ehepaar will ein jährliches Oktoberfest in Filzmoos veranstalten. Dahinter steckt der Gedanke, bei diesem Spenden zu sammeln, um regionale Projekte zu unterstützen.

Knapp vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie kauften Herbert Rettenwender und seine Frau Elisabeth in Filzmoos das Café Elisabeth samt Aparthotel Hirschenau. Erst sehr viel später konnten sie ihre neu renovierten und liebevoll gestalteten Betriebe öffnen. Und so ließ auch das Eröffnungsfest lange auf sich warten. "Wir wollten etwas Besonderes machen, zu einem Zeitpunkt, an dem kein anderes Fest stattfindet. Und so wurde aus dem geplanten Wiedereröffnungsfest für unser Café und unser Hotel ein Oktoberfest", erzählt Herbert Rettenwender. Dieses ging am ersten Wochenende im Oktober des vergangenen Jahres über die Bühne. Zweck der Veranstaltung war aber nicht nur die Einweihung der eigenen Betriebe. "Das Fest sollte auch für einen guten Zweck sein. Wir wollen jährlich mit dem Erlös der Tombola, den Spenden der Besucher und einem Teil des Gewinnes Menschen helfen, die in unserer Region leben", nennt der Hotelier, der eigentlich gelernter Elektriker ist, den wahren Grund hinter der Veranstaltung. Über zweitausend Euro konnten durch den Einsatz der beiden und die spendenfreudigen Gäste erwirtschaftet werden. Mit dieser Summe wurde die Lebenshilfe Radstadt beim Kauf eines neuen Autos mit Rollstuhlrampe unterstützt - auf das sie aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung lange warten musste. Nun, vor rund einem Monat, konnte das Auto endlich in Empfang genommen werden. Übrigens: Die Bewohner der Lebenshilfe waren auch Teil des zweitägigen Festes - so übernahmen sie beispielsweise den Bieranstich. Und auch in diesem Jahr soll es wieder ein Oktoberfest geben. "Wir möchten diese Veranstaltung etablieren. Sie soll jetzt jährlich stattfinden und immer mehr Menschen nach Filzmoos locken", zeigt sich Herbert Rettenwender motiviert, die viele Arbeit der Organisation immer wieder auf sich zu nehmen. Auch heuer wird das zweitägige Fest am ersten Oktoberwochenende stattfinden. Und auch heuer wird der Reinerlös einem guten Zweck zugeführt. Diesmal soll es der Kindergarten Filzmoos sein, der vom unermüdlichen Einsatz des jungen Ehepaares profitiert. Und die Kinder werden auch in das Fest miteingebunden sein. So gibt es am Samstag, 7. Oktober, der ganz im Sinne des guten Zweckes steht, einen vorgezogenen Beginn mit einem Kasperltheater für alle kleinen Festgäste und anschließend einer Aufführung vom Kindergarten Filzmoos. Am Sonntag, 8. Oktober, gibt es wie schon im letzten Jahr ein Fest mit der Trachtenmusikkapelle Filzmoos und anschließend mit verschiedenen Filzmooser Musikgruppen.

Die zeitintensive Vorbereitung nehmen die beiden gerne in Kauf, denn "wir sind sehr sozial eingestellt und möchten regional etwas Gutes tun. Außerdem wollen wir dem egoistischen Denken vieler Menschen entgegenwirken - hin zu mehr Miteinander."