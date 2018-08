Feine Kost zieht in die Salzburger Altstadt

Im Franziskischlössl auf dem Kapuzinerberg verwöhnt Anton Gruber seine Gäste schon seit neun Jahren. Warum der Wirt jetzt auch in der Salzburger Altstadt Gaumenfreuden bietet.

Seit Heinrich Kölbl vor vier Monaten seine Feinkosthandlung in der Salzburger Theatergasse geschlossen hat und die wohlverdiente Pension genießt, darben seine Stammkunden. Jetzt können sie aufatmen: Im September eröffnet ein guter Freund von Familie Kölbl unweit des alten Standorts in der Dreifaltigkeitsgasse ein kleines, feines Geschäft mit ähnlichem Sortiment. So manche Köstlichkeit, die Kölbl feilgeboten hat, wird auch an der neuen Adresse erhältlich sein.