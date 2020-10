Feinkosthändler wird zum Gemüsekisterl-Lieferanten

Seinen "Lass dir's schmecken"-Laden musste der Halleiner Gerhard Sieberer aufgeben. Dem Thema Regionalität ist er aber treu geblieben - mit einem Bestellservice für regionale Lebensmittel.

Leicht ist Gerhard Sieberer die Entscheidung nicht gefallen, das "Lass dir's schmecken" in der Halleiner Altstadt nach fünf Jahren wieder zu schließen: "Das war schon ein Herzensprojekt, da steckte viel Herzblut drin." Obwohl der Laden als Lebensmittelgeschäft auch während des Lockdowns geöffnet bleiben durfte, brachen die Umsätze weg. "In so einer Situation kauft natürlich keiner seine Lebensmittel im Feinkostladen", meint Sieberer. "Da haben wir uns entschlossen, lieber jetzt mit einem blauen Auge, aber aus eigener Kraft auszusteigen, als irgendwann später ...