Feinstaub: Erstmals wurden Werte nach 18 Jahren Messung eingehalten

Günstiges Wetter führte auch im Jänner zu günstigen Feinstaubwerten in ganz Salzburg. Bei Stickstoffdoxid sieht die Sache wieder anders aus. Schuld ist der Diesel.

Erstmals seit Beginn der Feinstaubmessungen vor 18 Jahren wurden die Grenzwerte im Monat Jänner heuer landesweit eingehalten. Das meldet die Umweltabteilung des Landes. Begründet wird das mit günstiger Wetterlage. Es sei mild gewesen und die frische Atlantikluft ließ keinen Anstieg bei den Feinstaubwerten zu. "Auch die günstigen meteorologischen Bedingungen in der Silvesternacht haben die durch die Feuerwerke verursachte Feinstaubwolke rasch verdünnt, sodass es am Neujahrstag landesweit keine Überschreitung beim Feinstaub gab", berichtet Alexander Kranabetter vom Referat Immissionsschutz im aktuellen Luftgüte-Monatsbericht.

Anders sei die Situation bei Stickstoffdioxid. Das werde vorwiegend durch Dieselmotoren verursacht. An verkehrsnahen Standorten liege die Belastung trotz leichtem Rückgang in den vergangenen Jahren nach wie vor auf einem hohen Niveau. "Hauptgrund dafür ist die mangelhafte Abgasreinigung bei Dieselmotoren. Dazu kommt, dass bei niedrigen Außentemperaturen die Stickoxid-Abgasreinigung bei Diesel-Pkws zum Teil deaktiviert wird."



Milder Jänner, aber viel Schnee

Meteorologisch gesehen war der Jänner mild und niederschlagsreich. Die Lufttemperaturen lagen im Land Salzburg im Monatsmittel um ein bis fünf Grad über dem langjährigen Mittel. Die Niederschlagsmengen reichten von 135 Prozent in Mattsee bis 304 Prozent in Krimml. Es wurden elf bis 16 Tage mit Niederschlag aufgezeichnet. Im Flachgau lag nur selten Schnee, in den Gebirgsgauen gab es durchgehend eine Schneedecke.

(SN)