Feinstaubwerte explodierten in der Silvesternacht

Die Messewerte lagen um Mittnernacht beim Zehnfachen des Tagesgrenzwertes. Doch kräftiger Wind hat heuer die Feinstaubpartikel rasch verblasen.

Böller und Raketen sind in der Silvesternacht im ganzen Land hochgegangen. Mit viel Lärm wurde das neue Jahr 2018 begrüßt. Das Silvesterfeuerwerk trieb aber auch die Feinstaubwerte in die Höhe. Die Luft war stark belastet, gab das Land Salzburg am Dienstag bekannt. Spitzenreiter in der Stadt Salzburg war die Messstelle im Lehener Park. Dort lag der maximale Halbstundenwert mit 520 µg/m³ beim Zehnfachen des Tagesgrenzwertes. Innergebirg wurde an der Messstelle in Zell am See der höchste Feinstaubwert registriert. Dieser lag mit 96 µg/m³ (als Halbstundenwert) aber deutlich unter den Werten im Salzburger Zentralraum.

Die Feinstaubbelastung blieb aber nicht lange in der Luft. Denn kräftiger Wind und günstige meteorologische Bedingungen sorgten für rasche Verdünnung und Abtransport der Feinstaubpartikel. Bereits um drei Uhr früh lag die Feinstaubbelastung im Salzburger Zentralraum mit rund 25 µg/m³ wiederum auf einem relativ niedrigen Niveau. Der Tagesgrenzwert für Feinstaub (50 µg/m³) wurde mit Unterstützung der günstigen Meteorologie am Neujahrstag 2018 an allen Salzburger Messstellen eingehalten. Dies war zuletzt im Jahr 2012 der Fall.



(SN)