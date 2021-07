Felberturm in Mittersill: Der ältester Bau im Oberpinzgau ist wie neu

Der Felberturm in Mittersill wurde zwei Jahre lang aufwendig saniert und beherbergt nun eine moderne Ausstellung über den Saumhandel.

Schon immer war Mittersill ein Verkehrsknoten und Handelszentrum. Funde belegen, dass schon in der Römerzeit über den 2465 Meter hohen Felbertauern ein Warenaustausch mit dem Süden stattfand. Den Höhepunkt erlebte der Saumhandel vom Spätmittelalter bis um 1800. Rund 25 Gasthäuser gab es in Mittersill Anfang des 19. Jahrhunderts noch für die Säumer. Sie wanderten zu Fuß in drei Tagen mit schweren Lasten nach Windisch-Matrei in Osttirol. Nach Süden wurde vor allem Salz transportiert, nach Norden Wein und Gewürze. Der Handel ...