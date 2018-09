Felix Gottwald und die Revolution der Stille: "Wir gehen zu sorglos mit uns um"

Drei Olympiasiege, drei Weltmeistertitel. Felix Gottwald war einer der größten Sportler des Landes. Und fordert in neuer Rolle den Zeitgeist heraus. "Wir gehen zu sorglos mit uns selbst um."

Der gebürtige Pinzgauer ging als nordischer Kombinierer in die Sportgeschichte ein. Heute, 42 Jahre jung und Vater zweier kleiner Töchter, ist Felix Gottwald Unternehmer, gefragter Vortragender, Coach und Buchautor. Ein SN-Gespräch in revoltierender Stille.

Wir sitzen hier auf einer Holzbank in der Ramsau - mit Blick auf den Dachstein. Was geben Ihnen die Berge? Generell gilt: Je weiter rauf, desto ruhiger wird es. Zwar gibt es für den Ausbau der Skiberge offenbar keine Grenzen, aber man findet noch genug Plätze, wo man allein sein kann, wenn man allein sein will.