Fell heißt weiß - Doktorandin durchleuchtet Lungauer Ortsnamen

Magdalena Schwarz forscht für ihre Doktorarbeit zu den Ortsnamen des Lungaus. Dafür erhielt sie ein Stipendium in Höhe von 38.000 Euro.

Warum der Ortsteil Fell in St. Michael so heißt, wie er heißt, scheint naheliegend. Mit Tierfellen hat der Name in Wirklichkeit aber gar nichts zu tun. "Es steckt das slawische Wort für Weiß dahinter", sagt Linguistin Magdalena Schwarz. "In der Gegend gibt es sehr viel Kalk. Deshalb haben sie die slawischen Siedler so benannt."

600 bis 800 Gemeinde-, Ortsteil-, Berg-, Fluss- und Flurnamen aus dem Lungau nimmt Sprachwissenschafterin Schwarz für ihre Doktorarbeit an der Uni Salzburg unter die Lupe.

Bis wissenschaftlich einwandfreie Aussagen möglich sind, ist viel Detailarbeit nötig. Namen sammeln, den Ursprung prüfen und schließlich die Namen nach allen Regeln der sprachwissenschaftlichen Kunst analysieren. Drei Jahre hat Schwarz für das Projekt eingeplant.

Finanzielle Unterstützung bekommt die Schwarzacherin von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Jüngst wurde ihr ein mit 38.000 Euro dotiertes Stipendium überreicht.

Die Ergebnisse werden nicht nur in die Doktorarbeit einfließen, sondern auch in Form eines Lexikonbands erscheinen. Im "Historisch-etymologischen Lexikon der Salzburger Ortsnamen (Helos)", ins Leben gerufen von den Salzburger Universitätsprofessoren Thomas Lindner und Ingo Reiffenstein, werden flächendeckend sämtliche Salzburger Ortsnamen aufbereitet und etymologisch beschrieben. Der Flachgau und der Tennengau wurden bereits veröffentlicht, die anderen Regionen sollen in naher Zukunft folgen.

Auf Magdalena Schwarz wartet bis dahin noch viel Arbeit. Schließlich sind nicht alle Ortsnamen so einfach erklärt wie jener von Mariapfarr. "Pfarr kommt von der Pfarre, das Maria wurde erst später hinzugefügt. Drum sagen die Lungauer im Dialekt auch heute noch Pfoch."