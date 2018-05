Felsstürze bleiben weiter die Ausnahme

Langjährige Bergretter und der Landesgeologe Gerald Valentin geben Entwarnung: Mit weiteren großen Felsstürzen sei im Tennengau nicht zu rechnen. Ausschließen könne man derartige Ereignisse aber nie.

Der Felssturz in der Südwand des Göllmassivs bei Golling in der vergangenen Woche ist zumindest im Tennengau der größte der vergangenen Jahrzehnte. Selbst beim großen Felssturz auf der Bischofsmütze im Jahr 1993 kam auf Tennengauer Seite vergleichsweise wenig Material ins Tal.

Grund zur Panik bestehe laut Experten allerdings nicht. "Solche Ereignisse sind äußerst selten", sagt Anton Vidreis, Ortsstellenleiter der Bergrettung Golling. Dass ein solcher Felssturz in einem Gebiet passiere, in dem sich viele Menschen bewegen, sei "fast mit einem Lottosechser" zu vergleichen. "Man kann natürlich nie ausschließen, dass es einen trifft. Ich persönlich kann mich allerdings an keinen einzigen Einsatz nach einem Felssturz erinnern", sagt Vidreis, der seit über 30 Jahren als Bergretter tätig ist und seit vielen Jahren die Ortsstelle Golling leitet. Einen Trend in Richtung mehr Felsstürze erkennt Vidreis nur im hochalpinen Bereich. "In unseren Regionen im unteren Bereich kommt so etwas nur extrem selten vor."

Entwarnung gibt auch Vidreis' Kollege Werner Quehenberger von der Bergrettung Annaberg-Lungötz. "Selbst der große Felssturz in den 90ern passierte zum Großteil auf der Südseite Richtung Filzmoos. Bei uns sind nur ein paar Brocken Richtung Stuhlloch heruntergekommen." Seither habe es "nichts Nennenswertes" mehr gegeben.

"Felsstürze sind heute nicht häufiger als früher." Gerald Valentin, Landesgeologe

Den Eindruck der beiden Bergretter bestätigt auch Landesgeologe Gerald Valentin, der selbst staatlich geprüfter Bergführer ist. "Zu sagen, das Risiko weiterer Felsstürze sei jetzt aufgrund der Schneeschmelze signifikant höher, wäre definitiv falsch", sagt Valentin. Weiter betont der Geologe, dass Felsstürze heute nicht häufiger vorkommen als vor einigen Jahrzehnten - Stichwort Klimawandel. "Generell ist Wasser und damit auch die Schneeschmelze zwar immer der Motor von derartigen Ereignissen. Felsstürze sind aber nach wie vor punktuelle und seltene Ereignisse", so Valentin. Die Wahrnehmung, dass sich derartige Vorfälle häufen, sei eine subjektive aufgrund der gestiegenen Sensibilität und Medienberichterstattung. "Ausgenommen ist das Hochgebirge über 2500 Meter. Dort sehen wir seit 30 Jahren eine signifikante Häufung der Ereignisse."

Absolute Sicherheit gebe es aber auch in niedriger gelegenen Gebieten nie. "Es gibt Gefahrenstellen, die wir kennen und im Blickfeld haben. Dort können wir auch gewisse Voraussagen treffen. Bei über 99 Prozent der Stellen ist es aber so, dass auch ohne Vorwarnung etwas abbrechen kann. Das ist das Restrisiko im alpinen Raum", betont Valentin. Für die Almen und Wanderwege unterhalb des Absturzgebiets im Bluntautal, wo auch drei Kletterrouten zerstört wurden, sieht er keine Gefahr: "Nicht einmal die Masse von 50.000 Kubikmetern Gestein ist so weit vorgedrungen. Weitere kleine Abbrüche stellen deshalb keine Gefahr dar."

Laut Strafgesetzbuch ist in Österreich jeder, der einen Weg eröffnet, für dessen Sicherheit verantwortlich - am Berg sind das meist der Alpenverein, die Naturfreunde oder Tourismusverbände. "Im alpinen Bereich gibt es aber ein gewisses Maß an Eigenverantwortung der Wanderer", betont Valentin. Generell müsse ein Weg zumindest ein Mal pro Jahr sowie nach besonderen Ereignissen wie schweren Gewittern kontrolliert werden. "Wird festgestellt, dass ein Weg abgerutscht oder Steinschlag heruntergekommen ist, ist der Weg zu sperren oder Sicherungsmaßnahmen sind zu treffen."

Häufiger sind Steinschläge

Weit häufiger als zu Felsstürzen kommt es zu Steinschlägen. "Das ist immer wieder Thema, ob von Wild abgetreten oder ohne äußeren Einfluss. Es hat mich auch schon selbst erwischt", sagt der Bergretter Anton Vidreis. Dazu Landesgeologe Gerald Valentin: "Wegen dieses Risikos nicht mehr in die Berge zu gehen, wäre zu viel des Guten. Die größte Gefahr am Berg ist Herz-Kreislauf-Versagen bei überehrgeizigen Männern zwischen 50 und 60."

Thomas Strübler