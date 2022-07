Felsstürze und Eisabbrüche - auch Salzburgs Hochgebirge ist bereits ein Intensivpatient

Experten aus Österreich und Italien haben sich vor Kurzem auf der Rudolfshütte in Uttendorf getroffen. Das dortige Ödenwinkelkees ist ein Testgebiet für neue Prognoseinstrumente, um Massenbewegungen besser vorhersagen zu können.

Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst in Salzburg sagt: "Angesichts der dramatischen Bilder vom Gletscherbruch an der Marmolata in den Dolomiten drängt die Zeit, denn ähnliche Ereignisse finden auch bei uns statt und werden in den nächsten Jahren häufiger."

Er fügt hinzu: "Angesichts der steigenden Temperaturen sehen ich und zahlreiche Kollegen das Hochgebirge mittlerweile als Intensivpatienten. Die Gletscher und das gar nicht mehr ewige Eis ziehen sich massiv und schnell zurück, hinterlassen unglaubliche Mengen an Geröll- und Schuttmassen", erklärt Gerald Valentin. "Auch der sogenannte Permafrostboden taut auf. Alles zusammen stellt ein großes Gefahrenpotenzial dar."

SN/land salzburg/gerald valentin Treffen auf der Rudolfshütte in Uttendorf beim Ödenwinkelkees: Monika Rabanser (Südtirol), Fabrizio Kranitz (Friaul-Julisch Venetien), Barbara De Fanti (Venetien), Franz Goldschmidt (Kärnten).

Internationale Experten

Um diese Gefahren für die Menschen besser vorhersagen und gegebenenfalls entschärfen zu können, entwickeln Experten aus Salzburg, Südtirol, Friaul-Julisch Venetien, Venetien und Kärnten im Rahmen des InterReg-Projekts "SedInOut" ein Instrument für das Management dieser hydrogeologischen Risiken. "Darum haben wir uns im Testgebiet im Weißsee-Gletschergebiet getroffen, um uns auszutauschen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Gefahr zu minimieren, aber das ist alles andere als einfach", sagt Valentin.

Prognosen auch vom Weltall aus

Die riesigen Geröll- und Schuttmengen werden teilweise mit Satelliten aus dem Weltall oder Drohnen unter die Lupe genommen, aber auch vor Ort in bestimmen Testgebieten. "Wir wollen wissen, wo eigentlich wie viel liegt und durch starken Regen oder Wildbäche zur Gefahr - auch für die Menschen im Tal - werden kann", erklärt Valentin. Man kann laut Experten diese riesigen Mengen nicht abtragen, aber Gefahrenstellen ausweisen und diese beobachten. Jedenfalls seien die Erkenntnisse eine wichtige Entscheidungsgrundlage auch für die Behörden.

Mehr Naturkatastrophen zu erwarten

Jedenfalls sei laut Gerald Valentin das Problem keines, das sich auf das Hochgebirge begrenzt. "Ganz im Gegenteil. Muren und Felsstürze können auch die Täler und Siedlungsgebiete erreichen. Die wärmeren Temperaturen und der Rückzug der Gletscher führen wie zu einem Dominoeffekt, der uns vor allem in Salzburg an vielen Stellen treffen kann", sagt Valentin. Daher werde die internationale Forschung und das InterReg-Projekt mit Nachdruck verfolgt.