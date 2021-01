Felssturz auf das Salzburger Stadtarchiv: "Vermutlich hätte es Tote gegeben"

Dass am Samstag bis zu 20 Kubikmeter Gestein vom Kapuzinerberg in den Lesesaal des Stadtarchivs stürzten, stimmt den Amtsleiter nachdenklich. Der Bürgermeister will bei der Sanierung die Bauweise überdenken.

SN/Robert Ratzer Amtsleiter Peter Kramml gibt für die kostbaren Archivalien Entwarnung.