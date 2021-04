Felssturz blockiert in Taxenbach Straße zu vier Häusern: 13 Bewohner betroffen

Sie können die Stelle aber zu Fuß passieren. Die Gemeinde hat einen Alarmplan für Notfälle parat.

Bereits am Freitag haben sich oberhalb einer Zufahrtsstraße im Gemeindegebiet von Taxenbach mehrere Hundert Kubikmeter Gestein gelöst. Der Weg wurde meterhoch verschüttet. Laut Bürgermeister Johann Gassner sind 13 Personen, die in vier Haushalten leben, betroffen. Sie können nicht mehr mit dem Auto zufahren. Immerhin sei es möglich, für notwendige Erledigungen zu Fuß über die Geröllmassen zu gelangen. Gassner rechnet damit, dass die Straße für Fahrzeuge noch einige Tage nicht passierbar sein wird. "Am Montag wird damit begonnen, die Straße freizumachen. Wir werden gut eine Woche brauchen", sagt Gassner. "Für medizinische Notfälle gibt es einen Alarmplan." So könnte bei Bedarf ein nachtflugtauglicher Polizeihubschrauber aus Salzburg anfliegen. Auch das Rote Kreuz sei eingebunden.