Felswand neben Festspielhaus bröckelt: Neutor war gesperrt

Mehrere eigroße Steine stürzten auf die Straße. Aus Sicherheitsgründen musste die Straße vorübergehend gesperrt werden.

In der Nähe des Neutors in der Salzburger Innenstadt mussten am späten Donnerstagnachmittag Bergputzer und die Salzburger Berufsfeuerwehr ausrücken. Zwei bis drei eigroße Steine stürzten vom Berg neben das Festspielhaus am Herbert-von-Karajan-Platz. Es wurde niemand verletzt, auch Beschädigungen gab es keine. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich dennoch gesperrt. Das Neutor blieb laut Michael Haybäck, Leiter des städtischen Ordnungsamts, rund eine halbe Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Währenddessen entfernten die Bergputzer noch rund 20 Kilogramm loses Gestein. Mit den Festspielen sei die Sanierung des Hanges bereits ausgemacht, sagte Haybäck.

Quelle: SN