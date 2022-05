Wäre Bluttat in Piesendorf zu verhindern gewesen? "Datenschutz darf nicht vor Opferschutz gehen"

Eine junge Frau, eine zweifache Mutter ist tot. Nicht nur drei Messerstiche bereiteten ihrem Leben ein Ende. Auch die Bürokratie kann nicht aus der Verantwortung entlassen werden.

In der Beratungsstelle für Gewaltprävention und im Gewaltschutzzentrum Salzburg war man sich nach dem Femizid in Piesendorf am Montag einig: Trotz aller gesetzlicher Verbesserungen im Opferschutz gebe es in der täglichen Arbeit noch zu viel Sand im Getriebe.

"Wir benötigen schnellere sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen", sagte Jugend-am-Werk-Geschäftsführer Uwe Höfferer, der seit September des Vorjahres mit der Katholischen Aktion die Beratungsstellen für Gewaltprävention in Salzburg leitet und sich vor allem mit potenziellen Tätern beschäftigt. Und Christina Riezler, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums, das ...