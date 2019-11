"Fensterbohrer"-Serieneinbrecher zu 18 Monaten Haft verurteilt

42-jähriger Albaner erhielt 18 Monate unbedingte Haft. Laut Anklage hatte er mit einer Reihe weiterer Mittäter in nur vier Nächten 33 Einbrüche verübt. Bezüglich zweier Tatnächte erfolgte ein Schuldspruch, bezüglich der anderen zwei ein Freispruch. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Mehr als sechs Jahre nach Serieneinbrüchen in der Stadt Salzburg und in Eugendorf (Flachgau) ist am Mittwoch ein 42-Jähriger bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu 18 Monaten unbedingter Haft rechtskräftig verurteilt worden. Laut Anklage soll der Albaner mit Komplizen im Mai 2013 innerhalb von nur vier Nächten gleich 33 Einbrüche in Häusern begangen haben. In Bezug auf zwei der Tatnächte wurde er verurteilt, in Bezug auf die zwei anderen Tatnächte freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den nicht geständigen Mann wegen schwerer gewerbsmäßiger Wohnungseinbrüche und wegen Diebstahls angeklagt. Er und seine Komlizen sollen mit Hilfe von Akkuschraubern Löcher in die Fenster gebohrt und dann in die Räumlichkeiten eingestiegen sein. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

Die Einbrüche soll der Beschuldigte als Mitglied einer insgesamt siebenköpfigen Tätergruppe aus Albanien verübt haben. Erbeutet wurden vorwiegend Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte. Einige der Bandenmitglieder wurden bereits rechtskräftig verurteilt, zwei aber auch mangels Beweisen freigesprochen.

Einer befindet sich offenbar noch auf der Flucht. Der nun verurteilte 42-Jährige wurde erst heuer in Nordmazedonien festgenommen und von Skopje nach Salzburg ausgeliefert.

Quelle: APA