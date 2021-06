Ferch streitet wegen Rehrlplatz

Der Salzburger Gemeinderat befürchtet Bauschäden beim Familienbesitz.

Der Widerstand gegen das Rehrlplatz-Projekt brachte ihn 2014 in den Salzburger Gemeinderat, als direkter Anrainer kämpft Christoph Ferch aber auch privat mit dem Luxuswohnbau am Äußeren Stein in Salzburg. Zum einen beklagt der Kopf der Liste SALZ den "Verlust der Schönheit des Welterbes in diesem Bereich", zum anderen befürchtet er Bauschäden in Millionenhöhe beim Familienbesitz, dem Palais Neustein. Als Grund nennt er Hangwasser vom Kapuzinerberg, das durch die neue Stützmauer beim Nachbarprojekt umgeleitet werde.

Ferch hat den Geologen ...