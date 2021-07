Ferienbeginn: Reisewelle und Baustellen auf der A10 - Abfahrten werden wieder gesperrt

Im Vorjahr gab es pandemiebedingt keine Staus auf der A10. Das dürfte sich heuer schlagartig ändern. Die erste große Reisewelle rollt auf Salzburg zu.

Ferienbeginn, das heißt üblicherweise auch Stauzeit. Was im Vorjahr großteils ausgeblieben ist, dürfte heuer umso stärker ausfallen. Viele wollen mit dem Auto anstatt dem Flugzeug in ihr Urlaubsland reisen. Daher wird das Land am Wochenende wieder die Abfahrten von der Tauernautobahn sperren und nur den Ziel- und Quellverkehr zulassen. "Wir rechnen damit, dass heuer wieder einiges los sein wird. Mit Beginn des ersten Ferienwochenendes starten wir mit den Abfahrtssperren", heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Die ...