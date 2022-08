Rückreisewelle rollt und bringt Salzburg viel Stau

Auch das letzte Wochenende im August wird Salzburg laut Mitteilung des ARBÖ jede Menge Stau bescheren. Der ÖAMTC schrieb von einer "Schubumkehr im Reiseverkehr". In den deutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen, dem Norden der Niederlande, Belgien und der Slowakei sowie Ungarn gehen die Ferien zu Ende.

Die Schauplätze des Verkehrsaufkommens bleiben: In Salzburg werden auf der Tauernautobahn (A10) der Tauerntunnel und die Tunnelportale zwischen Werfen und Golling Nadelöhre und Stauanziehungspunkte. Aber auch im Großraum Salzburg auf der A10 und der Westautobahn (A1) sowie vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall auf A1 werden lange Staus nicht ausbleiben.

Ein zweiter Stau-Hotspot wird am Wochenende auch der Pinzgau werden. Wie berichtet, wird dort der Triathlin-Bewerb Ironman abgehalten, was die Sperre wichtiger Straßen erfordert.

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radroute: Zell am See - B311 - Lend - L216 - Dienten - B164 - Maria Alm - Gemeindestrassen - Maishofen - B311 - Zellermoos - B168 - Kaprun. Von Osten her kann man kurzfristig nicht zum Großglockner und Felbertauern zufahren. In Zell am See ist schon ab Freitag mit lokalen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.