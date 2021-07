Ferienprogramm der Universität Salzburg lässt Kinder forschen

Basteln, experimentieren und entdecken können die Teilnehmer der Kinderuni Salzburg dieses Jahr in der Tennengauer Gemeinde Kuchl und in Radstadt im Pongau. In Kleingruppen wird bei den Kinder der Spaß an der Wissenschaft geweckt. Anleitung kommt neben Experten auch von Kinderprofessoren.

Kinderstudent Elias bastelt konzentriert an seiner Rakete. Aus einer Plastikflasche, Korken und kleinen Rohren hat er ein Flugobjekt gebastelt. Am Sportplatz der Gemeinde Kuchl wird er sie bald aufsteigen lassen. Elias ist eines von 21 Kindern, die am Sommerprogramm der Kinderuni Salzburg teilnehmen. Die Kinderuni Salzburg bietet seit 2004 kindergerechte Bildungsprogramme im Sommer an. Neben den Expertinnen vom Mozarteum und der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg führen auch Kinderprofessoren und Hundetrainer durch das Ferienprogramm. Die Plätze seien sehr begehrt, sagt Franziska Wallner vom Mozarteum Salzburg. "Das Programm wird sehr gut angenommen und die Kinder haben viel Spaß. Es gibt durchaus ein sehr großes Bedürfnis danach." Bisher habe es immer großen Andrang gegeben. Coronabedingt musste das Programm eingegrenzt werden, sagt Wallner. Mit Spiel und Spaß Wissen erlangen Erstmals bringt ein Spiel- und Forschungsbus das Ferienprogramm in das ganze Bundesland. Die Kinder basteln an Raketen, lernen den Hundesport Agility kennen und bedrucken T-Shirts mit selbstentworfenen Motiven. Zum Abschluss erhalten alle Kinderstudierenden ein Diplom. "Ich wollte nicht immer nur zu Hause sein. Das Programm finde ich sehr cool", sagt Teilnehmer Elias.

Der Kinderprofessor Marcel hat als Forschungsobjekte fleischfressende Pflanzen. "Wir gehen auf die Suche nach Insekten und fangen sie. Danach verfüttern wir sie an die Pflanzen", sagt der Neunjährige. Die Kinderuni gibt es nicht nur in den Ferien. Auch zu Schulbeginn starten wieder Kurse. Das Programm gibt es auf der Website der Universität Salzburg.