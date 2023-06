Ferienspaß für Kinder mit Behinderung

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung hat sich nur wenig verbessert.

Das Motto für das Jubiläums-Feriencamp lautet: "Eine Reise ins Märchenland", sagt Sabine Seidl. Sie veranstaltet das Camp zum 20. Mal. "Wir sind für die drei Wochen schon ziemlich ausgebucht." Das verwundert nicht, denn dieses Angebot ist das einzige im Bezirk für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Sehr viele von ihnen sind seit Jahren mit dabei. Auf dem Programm stehen für die Kinder wieder spannende Erlebnisse mit Märchenerzähler, Trommelworkshop, ausgebildeten Tänzerinnen, Reiten, Waldpädagogik, Schwimmen, Klettern und vielem mehr.

"Wir sind auch den Gemeinden und Bürgermeistern, die uns immer Quartier schenken, sehr dankbar", so Seidl. Heuer finden die Kinder wieder in der Neuen Mittelschule in Werfen Platz. Die Feriencamps wurden von Seidl einst aus einer persönlichen Notlage heraus initiiert: "Für Kinder mit Behinderung ist das eine Stärkung, wenn sie gefordert werden, und für Eltern eine essenzielle Unterstützung." Der fröhliche und liebevolle Umgang der Kinder miteinander berührt. "Anfängliche Berührungsängste werden rasch von einem großartigen Miteinander bei den vielen täglichen Aktivitäten abgelöst."

Seidl würde sich allerdings viel mehr Angebote für junge Menschen mit Behinderung auch über das übrige Jahr wünschen. Integration, das sei zumeist nur ein Schlagwort, so ihre Kritik: "Die Menschen mit Behinderung sind zumeist das ganze Jahr über unsichtbar in Betreuungen und nehmen kaum an unserem Leben teil. Inklusion findet nicht statt, weil es Integration gar nicht gibt."

Erfreulicherweise wird Seidl für das Integrative Feriencamp immer wieder auch von Sponsoren unterstützt: "Das Land finanziert die Betreuer und die Gemeinden unterstützen die teilnehmenden Kinder mit Behinderung. Dazu kommt ein Selbstbehalt für die Eltern, damit bezahlen wir Bus oder Taxi für unsere Aktivitäten."

Für ihre vielen "Stammkinder" werden es jedenfalls wieder spannende Wochen (vom 17. Juli bis zum 4. August). "Ich freue mich, dass auch wieder einfühlsame pädagogische Betreuerinnen aus der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) mithelfen."

Ihre Tochter Alica war übrigens beim ersten Feriencamp als Baby mit dabei; nun leitet sie gemeinsam mit einer weiteren Absolventin der Schule das Camp.