Vor 40 bis 60 Jahren schien die Welt noch klein. Geurlaubt wurde zu Hause oder am See. Die Reise an die Adria war kurvenreich und abenteuerlich.

SN/privat Früh übt sich, wer einst am S-Link buddeln möchte: Bürgermeister Harald Preuner als etwa Sechsjähriger beim Strandurlaub in Italien.