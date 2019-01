Fernseher im Internet bestellt: TV kam nie an

Der Februar 2009 war bislang mit 469,5 cm Schneefall der schneereichste Monat in Hintersee. Schneit es im Jänner 2019 so weiter wie bisher, ist dieser Rekord bald gebrochen. Franz Kloiber beobachtet und …

Chronik

Am Freitag setzte Bürgermeister Johannes Fürstaller einen Notruf ab: Die Schneelast auf den Dächern des Werkschulheims Felbertal in Ebenau war zu groß geworden. Wenig später rückten 50 Soldaten an, um den …