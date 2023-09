Festliche Eröffnung am Sonntag

Ganz Ramingstein freut sich auf das kommende Wochenende. Im Rahmen des Erntedankfestes am Sonntag wird auch das neue Projekt "WiR 2.0" offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Zur festlichen Eröffnung des neuen Bauprojekts "Ramingstein - WiR 2.0" und zum alljährlichen Ramingsteiner Erntedankfest lädt die Gemeinde Ramingstein am Sonntag, dem 24. September, ein. Um 7.45 Uhr erfolgt der Abmarsch der Vereine am Gemeindeplatz. Danach folgt die Festmesse mit Pfarrer Manfred Thaler in der Pfarrkirche und anschließend die Erntedankprozession.

Gegen 10 Uhr erfolgt der offizielle Festakt inklusive Projektübergabe am Parkplatz vor dem Objekt. Danach findet das traditionelle Erntedankfest am Gemeindeplatz mit gemeinsamen Mittagessen statt. Programmhöhepunkte dabei sind das "David und Goliath-Spiel". Weiters werden der Ramingsteiner Samson und die Volkstanzgruppe auftanzen. Musikalisch umrahmt wird das Erntedankfest von der Trachtenmusikkapelle Ramingstein unter der Leitung von Kapellmeister Florian Ernst.

Bürgermeister Leonhard Kocher (ÖVP) im LN-Gespräch: "Die Projektumsetzung ist zu hundert Prozent gut gelaufen. Es gibt spätestens jetzt seit der Fertigstellung keine negativen Rückmeldungen. Das Objekt fügt sich optisch sehr gut in die Umgebung und generell in den Ortskern ein. Der Nahversorger wird sehr gut angenommen. Natürlich ist es aber aus finanzieller Hinsicht eine gewaltige Herausforderung für die Gemeinde. Aber: Trotz schlanker Struktur wachsen auch wir mit den Aufgaben. Jetzt ist es wichtig in allen Bereichen von der Bauphase in den laufenden Betrieb zu kommen."

Im neuen Seniorenwohnhaus sind mit September die ersten Bewohner eingezogen. Franz Bäckenberger (Hilfswerk): "Die Resonanz der Bevölkerung, der Bewohnerinnen und der Angehörigen ist sehr positiv - alle sind sehr begeistert von den Hausgemeinschaftswohnungen und vom Betreuungspersonal. Die Nachfrage an Betten ist nach wie vor groß. Die erste Wohngemeinschaft mit zwölf Betten ist demnächst vollständig belegt."

Insgesamt stehen 24 Zimmer zur Verfügung: "Mit November werden wir ziemlich alle Anfragen in unser Haus in Ramingstein aufnehmen können. Auch personaltechnisch entwickeln wir uns gut. Potenzielle Bewerberinnen haben am 24. September bei der offiziellen Eröffnung des Gebäudes die Möglichkeit sich unsere Hausgemeinschaft in Ramingstein anzusehen", sagt Franz Bäckenberger.