Festnahme: Alkoholisierter Urlauber würgte Kellnerin in Untertauern

Am Samstag sorgte ein deutscher Urlauber in einem Hotel in Untertauern für Unruhe. Er griff eine Kellnerin an und betrat ein fremdes, unversperrtes Hotelzimmer. Zuletzt sprang er noch von einem Balko und beleidigte einschreitende Polizeibeamte. Laut Alkotest hatte der Mann 1,86 Promille.

SN/APA/BARBARA GINDL Ein deutscher Urlauber hielt die Polizei in Untertauern auf Trab. (Symbolbild).