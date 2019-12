Festnahme in Salzburg: Handy-Ortung wurde flüchtigem Häftling zum Verhängnis

Der 19-jährige Pongauer dürfte in der Nacht auf Sonntag aus einem Geschäft im Andräviertel zwei Mobiltelefon gestohlen haben. Das Opfer ortete eines der Geräte und alarmierte die Polizei. Die stellte fest, dass der Mann in einem Gefängnis in Oberösterreich abgängig war.

