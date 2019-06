Festnahme nach tödlicher Bluttat in Salzburg: Richterin entscheidet über U-Haft

Nach der tödlichen Schießerei in der Ignaz-Harrer-Straße am 4. Juni hat es bekanntlich eine Festnahme gegeben: Am Freitagabend wurde ein 34-jähriger albanischer Staatsbürger verhaftet. Ob der Festgenommene der Schütze sein soll oder ein mutmaßlicher Komplize von diesem, sagt die Polizei vorerst nicht. Am Sonntag findet im Fall des gefassten Albaners eine Haftverhandlung statt.

SN/fmt Am 4. Juni kam es vor einem Lokal in Salzburg-Lehen zu den tödlichen Schüssen.

Aus "ermittlungstaktischen Gründen" hält die Polizei Informationen zurück, ob es sich bei dem am Freitagabend offenbar in Wien festgenommenen Albaner um den unmittelbaren Täter handeln könnte oder um einen mutmaßlichen Komplizen. "Welche Rolle der Mann in dem Mordfall hat, kann aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden", sagte Polizeisprecherin Verena Rainer. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 1985 geborenen albanischen Staatsbürger. Der Verdächtige wurde am Samstag einvernommen. Am Sonntagnachmittag wird eine Haft- und Rechtsschutzrichterin darüber entscheiden, ob über den Festgenommenen die Untersuchungshaft verhängt wird. Der Mann wird vom Salzburger Rechtsanwalt Kurt Jelinek verteidigt. Jelinek zu den SN: "Die Polizei ortet wohl den Verdacht, dass mein Mandant eine Beteiligungshandlung gesetzt hat." Nach der Veröffentlichung eines Phantombildes im Zusammenhang mit der Bluttat vom 4. Juni sind jedenfalls zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingelangt. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung der Waffe, die am Pfingstwochenende von einem Passanten in Lehen gefunden wurde, gibt es noch kein Ergebnis dahingehend, ob es sich um die Tatwaffe handelt oder nicht. Gefunden wurde eine Faustfeuerwaffe der Marke Glock, Kaliber neun Millimeter. Zur tödlichen Auseinandersetzung war es am späten Abend des 4. Juni gekommen. Ein 24-jähriger Bosnier feierte im Schanigarten einer Café-Bar an der Ignaz-Harrer-Straße angeblich die Geburt seines Kindes. Laut Zeugen war er alkoholisiert, weshalb ihn ein Unbekannter beleidigt und geohrfeigt haben soll. Der Bosnier holte daraufhin seinen 46-jährigen Vater zu Hilfe, der sich ebenfalls als Gast in dem Lokal aufhielt. Als die beiden Bosnier vor die Bar gingen, zog der Täter, mutmaßlich ein Albaner, laut Zeugen eine schwarze Pistole aus der Bauchtasche. Er gab einen Schuss in Richtung des Sohnes und danach einen Schuss in Richtung des Vaters ab. Der 46-Jährige wurde dabei tödlich im Bereich des Oberkörpers getroffen, der Sohn erlitt einen Durchschuss des Oberschenkels. Quelle: SN

