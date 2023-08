Festspielabende sind eben kein Stadtfest

Die Salzburger Festspiele finden heuer bereits zum 31. Mal auf der Pernerinsel statt. Sie sprechen ein bestimmtes Publikum an, dass sonst eher nicht nach Hallein kommt.

Es gab in der Vergangenheit schon verschiedenste Anläufe, die Festspiele stärker "nach Hallein reinzuholen": Premierenfeiern in der Altstadt inklusive rotem Teppich, Halleiner Kulturinitiativen wurden zu Proben eingeladen, auch ein öffentlicher Festspielball oder -fest waren schon einmal angedacht etc.

All dies ist lobenswert, und wenn es dadurch gelänge, die Stadt und ihre Bevölkerung noch enger mit den Festspielen zu verflechten, wäre das für alle ein großer Gewinn.

In Wahrheit ist aber das Gegenteil noch viel wichtiger, nämlich die Festspielgäste mit Hallein zu verflechten. Festspielaufführungen sind kein Stadtfest, das für jeden etwas bieten sollte. Sie sprechen eine bestimmte Klientel an, und gerade diese Klientel käme ohne Festspiele selten bis nie nach Hallein.

Auch wenn hier während der Festspielzeit kein Ausnahmezustand wie in Salzburg ausbricht (will das überhaupt jemand?), sind die Aufführungen auf der Pernerinsel von unschätzbarem Wert für die Stadt.