Festspiele Burg Golling trotzen den Elementen

Die Festspiele Burg Golling haben heuer mehr denn je mit dem Wetter zu kämpfen. Davon unterkriegen lässt man sich aber nicht. Und die nächsten großen Namen stehen bereits vor der Tür.

Momentan ist "Halbzeit" auf der Burg Golling, dann geht es Schlag auf Schlag: Kommenden Montag gastiert Oscar-Preisträger Karl Markovics im Burghof, am Donnerstag Stargeiger und Sternekoch Joji Hattori und am Sonntag, als großes Publikumshighlight dieses Sommers, die "Untoten von Salzburg" in Gestalt von Florian Teichtmeister und Erwin Steinhauer. "An dem Abend werden wir bei zwei Vorstellungen mehr als 500 Gäste auf der Burg haben, das hatten wir noch nie, das wird eine große Herausforderung", sagt Festspielvorstand Hermann Döllerer.

