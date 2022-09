Feuer bei Einfamilienhaus in Kuchl: Polizei forschte 35-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter aus

Am vergangenen Sonntag, 11. September, gegen 0.45 Uhr Früh brach beim Carport eines Einfamilienhauses in Kuchl ein Brand aus, der von einem Pkw ausging und auf das Haus übergriff. Ermittlungen ergaben: Ein 35-jähriger Türke soll beim Haus das dort abgestellte Auto seiner Ex-Schwiegermutter angezündet haben - laut Polizei gibt er ihr die Schuld für das Scheitern seiner Ehe.

Der Brand war laut Polizei gegen 0.45 Uhr offensichtlich von einem der im Bereich des Carports abgestellten Fahrzeuge ausgegangen, griff rasch auf das Carport über und erfasste auch das Wohnaus. Ein 50-jähriger männlicher Bewohner wachte aufgrund der durch das Feuer verursachten Geräusche auf und schlug Alarm. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten der Feuerwehren Kuchl, Löschzug Jadorf, Vigaun und Golling dauerten bis in die Morgenstunden.

Vorerst konnte ein technischer Defekt, ausgehend von einem der drei dort abgestellten Fahrzeuge, nicht ausgeschlossen werden. Weil aber das Fahrzeug, von dem der Brand offensichtlich ausging, seit zumindest einem Tag nicht in Betrieb genommen worden war, rückte Brandstiftung ins Visier der Ermittler.

Ein Brandmittelspürhund der LPD Oberösterreich wurde noch am Sonntag hinzugezogen - der Verdacht erhärtete sich, dass Brandbeschleuniger im Bereich der abgestellten Fahrzeuge verwendet wurde.

Mutmaßlicher Täter hatte in Brandnacht einen Fahrradunfall

Etwa eine Stunde nach Alarmauslösung in Kuchl wurde eine Polizeistreife vom Brandort abgezogen und zu einem Verkehrsunfall nach Hallein beordert. Laut Leitstelle war dort ein Fahrradfahrer, ein 35-jähriger Türke, gestürzt - er wurde dabei verletzt. Einen Zusammenhang mit dem Brand in Kuchl konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht herstellen. Bei der Unfallaufnahme gab der erheblich alkoholisierte Fahrradfahrer (1,8 Promille) an, dass er in Kuchl mehrere Biere getrunken habe und dann Richtung Hallein gefahren sei.

Polizei konnte Verbindung zwischen Brand und Radunfall herstellen

Noch am Sonntag konnten die Beamten die beiden Sachverhalte dann miteinander verknüpfen. Es wurde nämlich bekannt, dass es sich beim verunfallten Radler sowie beim Verdächtigen bezüglich der Brandstiftung um die selbe Person handelt. Konkret hatte der 35-Jährige drei Monate zuvor seine Ex-Schwiegermutter mit dem Wortlaut "Ich hoffe, du brennst im Auto" bedroht. Er gibt seiner Ex-Schwiegermutter demnach die Schuld für das Scheitern seiner Ehe. Zusätzlich ergaben die durchgeführten Brandermittlungen, dass das Feuer exakt von jenem Auto ausging, das von der Ex-Schwiegermutter des 35-Jährigen genutzt wurde.

Sachverständiger stellte eindeutig Brandstiftung fest

Mit einem Sachverständigen der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung wurden dann Montagvormittag die Brandreste untersucht. Dabei bestätigt sich: es war eindeutig Brandstiftung.

Bei seiner Vernehmung gab der tatverdächtige Türke an, mit der Brandstiftung nichts zu tun zu haben. Die Drohung gegenüber seiner Schwiegermutter sei laut seinen Angaben bloß eine türkische Redewendung, der keine zu große Bedeutung beigemessen werden dürfe.

Der Türke wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Durch den Brand entstand Sachschaden in beträchtlicher Höhe.