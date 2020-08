Feuer brach in der Nawi in Salzburg aus: Großbrand verhindert

In der Nacht auf Freitag wurde die Berufsfeuerwehr Salzburg zu einem Brand in der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg gerufen. "Brand aus" könne noch nicht vermeldet werden, wie Einsatzleiter Andreas Reitsammer den SN mitteilte. Der Einsatz läuft noch.

SN/robert ratzer In der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg brach ein Feuer aus.