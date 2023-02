Feuer brach in Wäscherei von Salesianer in Grödig aus

Zu einem Brand kam es Montagnachmittag in einer Wäscherei in Grödig. 60 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Grödig, Fürstenbrunn und Niederalm waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Beim Miettextil-Unternehmen Salesianer ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen - bei einem Förderband mit Frotteewäsche. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sich keine Personen mehr in der Wäscherei befunden, heißt es. Verletzt wurde niemand. Ortsfeuerwehrkommandant Franz Knoll: "Das Förderband wurde geöffnet, die Wäschereste herausgenommen." Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr dürfte ein Textilteil bei der Bearbeitung auf einer internen mobilen Anlage hängengeblieben und durch die dadurch entstandene Reibung in Brand geraten sein. Weitere Erhebungen zum Brand erfolgen.



"Die Mitarbeiter haben sofort reagiert"

Die Mitarbeiter hätten sofort reagiert und die richtigen Maßnahmen gesetzt, heißt es bei Salesianer. Die Lage sei binnen kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht worden. Der Schaden im Betrieb sei überschaubar und sollte in den nächsten Tagen behoben werden. Salesianer verfügt in Österreich über zwölf Großwäschereien und sei für Krisenfälle vorbereitet. Jeder Standort habe einen eigenen Notfallplan, der die Lieferfähigkeit für die betroffenen Kunden sicherstelle.

Salesianer beschäftigt in Grödig 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nach Angaben des Unternehmens ist Salesianer die führende österreichische Miettextil-Firma mit insgesamt 30 Standorten in elf Ländern und 3400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Betrieb in Grödig gehört seit 1994 zur Gruppe und beschäftigt 84 Frauen und Männer.