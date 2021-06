Feuer im Zentrum von St. Johann: Feuerwehr bekämpfte heiklen Brand

Der Dachstuhl eines viergeschoßigen Hauses mit Wohnungen und Geschäften im Obermarkt geriet in Brand. 90 Feuerwehrleute standen im Einsatz, vier Personen wurden leicht verletzt.

Zu einem heiklen Großeinsatz mussten am frühen Freitagnachmittag insgesamt 90 Freiwillige der Feuerwehren St. Johann, Schwarzach und Bischofshofen ausrücken. Im Zentrum von St. Johann, im Obermarkt, war der Dachstuhl eines vierstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten.

Aus dem Haus mussten 13 Bewohner von Feuerwehr und Polizei in Sicherheit gebracht werden, zwei Bauarbeiter sowie zwei Feuerwehrmänner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ambulant vom Roten Kreuz versorgt werden. "Wir wurden um 13.36 Uhr alarmiert. Es wurde Alarmstufe 4 ausgelöst. Am Einsatzort befinden sich zwei direkt aneinandergebaute Häuser. Bei einem der Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt - dort, in einer Zwischendecke, ist das Feuer ausgebrochen. Und hat dann auf den Dachstuhl des vierstöckigen Wohnhauses übergegriffen", schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Pfisterer im SN-Gespräch.

Unter schwerem Atemschutz mussten Feuerwehrmänner mit Spezialsägen das Blechdach des Wohnhauses aufschneiden: "Dahinter loderte das Feuer. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung", ergänzte Pfisterer, Zugskommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann.

Am späteren Nachmittag konnte "Brand aus" gegeben werden, bis zum Abend wurde der Brandbereich jedoch weiter mittels Wärmebildkameras kontrolliert. Dem Einsatzleiter zufolge wurden zwei Dachgeschoßwohnungen erheblich beschädigt.

Das Stadtzentrum musste angesichts des Brandes vorübergehend gesperrt werden. 20 Feuerwehrfahrzeuge, inklusive Drehleiter und Hubsteiger, standen im Einsatz. Die genaue Brandursache war vorerst noch unklar und muss nun ermittelt werden.