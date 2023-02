Feuer in Salzburg-Liefering: Berufsfeuerwehr löschte Zimmerbrand

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr gibt es keine Verletzten. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Am frühen Freitagabend um etwa 17.30 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand in Salzburg-Liefering. Die Berufsfeuerwehr Salzburg war im Einsatz. "Schon auf dem Weg zum Einsatzort haben wir eine starke Rauchentwicklung bemerkt", sagt Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr. Der Balkon der betroffenen Wohnung stand bereits in Flammen.

Ermittlungen laufen

Die Mannschaft habe zunächst begonnen, das Feuer von außen zu löschen. Dann begab sich ein Gruppe Feuerwehrleute in das Innere des Wohngebäudes und räumte die Haus, berichtet der Einsatzleiter. Verletzte gibt es laut Feuerwehr keine. Ein Haustier - ein Vogel - dürfte jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht überlebt haben. Die Brandursache wird noch ermittelt.